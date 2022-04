Kontserdisarjas «Autoritund» jõuab lavale Tauno Aintsi «Helde puu»

Shel Silversteini samanimelisest jutustusest inspireeritud teos räägib vanast puust, kes armastab üht väikest poissi nõnda, et kingib ära kõik, mis tal anda on. Hiljem, kui puust on alles känd, tuleb poiss tagasi. Nüüd juba vana ja väsinud mehena istub ta kännule ja mõtleb elule.

Tauno Aints (s. 1975) on mitmekülgne helilooja. Ta on loonud teatri- ja filmimuusikat, orkestri- ja kammermuusikat ning koori- ja lastelaule. Eesti muusikateatrite mängukavasse on tema loomingust jõudnud ballette nagu näiteks «Modigliani» ja «Katariina I», muusikal «Karlsson Katuselt» ja ooper «Rehepapp». Tema kirjutatud on kantaat «Aeg armastada» ja 2019. aastal üldlaulupeo lõpulaul «Üksi pole keegi». Samuti on ta teinud koostööd paljude Eesti artistidega, ansamblite Metsatölli, Kukerpillidega ning mänginud Genialistides. Heliloojana on ta õppinud Lepo Sumera ja Helena Tulve käe all.