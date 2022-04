Ingrid Ruudi peab Sõltumatu Tantsu Laval loengu «Mittestandardne keha linnaruumis»

«Läbi aegade on armastatud öelda, et hea arhitektuur on inimmõõtmeline. Aga missuguse inimese mõõtu sel puhul silmas peetakse? Püüan loenguga juhtida tähelepanu kehade erinevusele ja mitmekesisusele (linna)ruumis, standardiseerimisest lähtuva modernistliku mõtteviisi piiratusele ning marginaalsete ja lisavajadustega kasutajate ruumikogemustele. Toetun intersektsionaalsele feminismile ja universaaldisaini teooriatele, mis aitavad märgata ja analüüsida statistilisest keskmisest erinevate kehade ruumikasutusviise. Samuti tutvustan mõningaid performatiivseid avaliku ruumi kunstiprojekte, mis on tõukunud lisavajadustega inimeste argikogemustest.»