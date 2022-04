Hard Rock Laager 2022 kuulutas välja esimesed viis esinejat

Philadelphia-New Yorki kandis tegutsev Grammy nominent Baroness on paarikümne tegutsemisaastaga pälvinud kriitikute poolehoiu kui alternatiivse metali üks leidlikumaid tegijaid. Algselt punkbändina alustanud Baroness on nüüdseks jõudnud kohati progelikke mõõtmeid võtva retrohõngulise sludge-rockini ja tuuritanud selliste nimedega, nagu Metallica, Deftones ja Mastodon. Ka viimane album, pandeemia-eelne "Gold & Grey", lisab järjekordse unikaalse värvikillu nende loomingu kaleidoskoopi, mille toonidest kiirgab müra ja space-rock, trip-hop ja 20. sajandi minimalism.

Birminghamist pärit Benediction tuli kokku 1989. aastal ja pälvis juba esimese demoga "The Dreams You Dread" äsja alustanud plaadifirma Nuclear Blasti tähelepanu. Esikalbumi "Subconcious Terror" ilmudes lahkus vokalisti kohalt Mark "Barney" Greenway, et liituda Napalm Deathiga. Lauljakohustused võttis üle Dave Ingram, kes on bändis tänaseni. Tõsi küll, vahele mahub ka paarikümne aastane paus, mil bändis laulis Hard Rock Laagri külastajale tuttav Dave Hunt (Anaal Nathrakh). Küll aga on algusest senini jäänud samaks bändi riffimootor – kitarridel on endiselt Darren Brookes ja Peter Rewinsky.