Hüvasti, Ave Alavainu! Proovireisija kirev elu

Tema kaasaegsed – ja nooremadki – on Avet alati igaveseks hipiks kutsunud, aga kohe mööndusega, et sügavusi otsivaks ja leidvaks hipiks. Hipindusest ma suurt ei jaga, liiga noor selleks või nii, aga mäletan Avest kümneid pööraseid lugusid küll, tema kõikvõimalike sõprade, näiteks Ott Arderi etteastes. No ja käis EÜEs selle tekkeperioodi päris alguses, kus tehti ju samuti kõiksugust.