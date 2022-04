Lyapis Trubetskoi või Ruki verh, selles on küsimus

Laupäeval esineb klubis Cathouse Lyapis Trubetskoi, mille liider Sergei Mihhalok on bändi uuesti kokku ajanud ja tuleb Tallinna, Riia ja Vilniuse tuurile, et kuulutada vabaduse sõnumit ning koguda raha Ukraina toetuseks. Mihhalok on kõikvõimalikes Valgevene ja Venemaa mustades nimekirjades, igast teisest tema videost võib leida isikliku «pühenduse» Valgevene mittelegitiimsele presidendile.

See ei ole diskussioon mingist hallist tsoonist, kuhu üritab end sättida sõjaõuduste teise kuu alguses ärganud vene ooperidiiva Anna Netrebko, kes loodab kümnerealise sõda hukkamõistva avaldusega end taas Viini ja Milano uhkeimatele lavadele sehkendada. Läbi tal see ei lähe, sest La Scala ümbritsetakse selleks ajaks Ukraina sõja temaatilise näitusega, maja kaetakse Ukraina lippudega ja isegi, kui keegi üritab tõsimeeli sellele kontserdile pileteid müüa, siis see etendus rikutakse lihtsalt ära.

Aga see on Euroopa kultuurilinnade ja parimate teatrijuhtide ülesanne, kuidas end sellest flirdist saatana võluva esindajaga välja tagurdada. Probleem on see, mis toimub meil siin ja täna. Minu teada on PPA-d korduvalt hoiatatud, et konkreetsed «vantnikartistid», kes on olnud armastatud külalisteks Ukrainast varastatud ja okupeeritud territooriumitel, ei tohiks omada sissesõiduõigust Eestisse. Koheselt tuleb panna riiklik sissesõidukeeld kõigile, mitte ainult Venemaa artistidele, kes on avalikult toetanud sõda Ukraina vastu.