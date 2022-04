USA shoegaze bänd Nothing esineb Sveta Baaris

Pidevalt areneva ja progressiivse tunnetusega Nothing tutvustab neile omast vaatenurka elule, kus kaootilisus ja küünilisus on võimalused vaadata reaalsusele ausalt otsa. Oma viimase albumiga «The Great Dismal» võtab bänd ette oma senise kõige ambitsioonikama projekti, et sukelduda eksistsentsialismi, isolatsiooni, väljasuremisse ja inimloomusesse sel radikaalsel ajastul. Nüüdseks juba pea kümme aastat bändi esimehena tegutsenud Dominic Palermo juhtimisel mõjub teos värskendava ja uuendusmeelse lähenemisena Nothingi teadatuntud kõlapildile.