Eesti Noorsooteatri lavale jõuab Nikolai Gogoli «Sinel»

«On äärmiselt oluline rääkida, kuidas mõjub meile agressioon,» ütles Zandberg. «Sageli suhtume inimesesse lähtudes sellest, millist vormi või sinelit ta kannab, milline on ta staatus ja positsioon, ega pane tähele, mis peitub kehakatte all tegelikult. Lavastus on sellest, kuidas inimene iseennast reedab, et paista teistele parem ja tugevam, kui ta tegelikult on.»

«Daniil on lavastaja, kes otsib kontakti vaatajaga läbi psühholoogiliselt mõtestatud tegevuse ja visuaalteatri väljendusvormide,» ütles Eesti Noorsooteatri kunstiline juht Mirko Rajas. «Nähes Daniili töid Vene teatris, tekkis äratundmine, et tema lavastajakäekiri ja sisuline lähenemine on just see, mida ka Noorsooteatris oluliseks peame. Koostöö on olnud elav ning mänguline – usun, et loodav tervik pakub kõigile avastamisrõõmu.»