Siis, kui meile esimest korda «Vene maailma» tutvustati

Pildid Ukraina sõjast, sealhulgas need, kus Vene okupantidest vabastatud linnades on elajalikult tapetud sadu tsiviilinimesi ja röövitud nende vara, on tuttavad ka eestlastele, kui sarnaselt «Vene maailmaga» kehtestas Moskva Eestis nõukogude võimu. Eestlaste vabadusvõitlus toimus ühel või teisel moel kuni riikliku iseseisvuse taastamiseni 1991, kuid selle üheks väljapaistvamaks, kangelaslikumaks ja traagilisemaks osaks oli aktiivne relvastatud võitlus metsades.