Kai kunstikeskuse uus näitus tõstab esile tõusvad kunstitähed

9. aprillist kuni 7. augustini on Kai kunstikeskuses avatud rahvusvaheline grupinäitus «ars viva 2022 – tajuvälja agendid». Näitusel osalevad Saksamaa noori kunstitalente esile tõstva preemia ars viva* 2022. aasta laureaadid: Lewis Hammond, Tamina Amadyar ja Mooni Perry. Samuti on näitusele kaasatud kolm silmapaistvat Baltikumi kunstnikku: Laura Põld, Anastasia Sosunova ja Jānis Dzirnieks. Näituse kuraator on Maria Helen Känd.