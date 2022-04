Juhan Ulfsaki lavastab Von Krahlis von Trieri «Melanhooliat»

Nii lavastus kui film on intiimsed uurimused melanhooliast. Raamiks planeediga toimuv kataklüsm, aeglaselt põlev ärevus ettemääratud sündmuse ootuses. Kas melanhoolia on sisemine psüühiline nähtus või on see seotud maailmas kehtivate füüsikaliste seadustega? Sigmund Freud kirjeldas melanhooliat «lahtise haavana», Julia Kristeva kui «musta päikest».

«Vaata näiteks inimesi, kelle elupaik on maa all midagi koopalaadset, millel on pikk valguse kätte avanev sissekäik läbi kogu koopa. Nad on seal lapseeast saadik, kehaliikmed ja kael ahelais, mistõttu nad on sama koha peal paigal ja vaatavad üksnes enda ette, sest ahela tõttu ei saa nad pead pöörata. Valguseks põleb neil tuli ülalpool eemal. Kas sa ehk arvad, et nad on endast ja teistest näinud midagi muud kui varje, mida heidab tuli nende vastas olevale koopaseinale?» (Platon)