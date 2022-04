Draamateatris esietendub Peter Shafferi «Amadeus»

Lavastaja Karl Laumets: «Rivaalitsemine ühe loomeala kunstnike vahel on loomulik, arenguks vajalik edasiviiv jõud. Iseasi, millistele motiividele see rivaalitsemine tugineb. Salierile on väga selge, milline on ilus, õige ja vooruslik muusika. Mozart elab vabana nendest raamidest, tema jaoks kehtib elu pühaduse või elu-üle-kõige-printsiip, mille pinnalt ta loob. Ta jälgib elu ning laseb sel muusikaks vormuda. Püüdlus midagi saavutada pärsib vaba loomingu sündi.»