Kellerteatris esietendub pühapäeval triller «Afäär»

Edukas ehtekunstnik Camille Dargus elab Soho glamuurses katusekorteris. Tüdinuna ühest järjekordsest igavast vastuvõtust, veab Camille endale koju noore ettekandja Billy. Leitud noormehes on aga varjul rohkem kui pealtnäha paistab, ja peagi tuleb naisel kutsuda turvamees Ted, et jultunud Billy korterist välja visata. Nii algab ootamatute pöörete ja topeltmängudega teekond minevikku, mida Camille on püüdnud unustada.

««Afääri» on minu näidenditest kõige rohkem lavastatud,» ütleb autor Foley, «Seda on tehtud Inglismaal, Austrias, Saksamaal, Tšehhis, Kreekas, Prantsusmaal ja mitmel pool mujal. Mõte kõigist neist Camille’idest ja Billydest, kes räägivad kõiki neid erinevaid keeli, on minu jaoks väga põnev.» Oma teose eestikeelset esietendust vaatab David Foley kodus, New Yorgis, sest nii nagu Kellerteatris tavaks, saab ka seekord saalis toimuvat jälgida kvaliteetse filmiliku otseülekandena teatri kodulehel – kellerteater.ee/televisioon.