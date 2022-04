Kindel laks: soomlaste Salome ja prantslaste Tuhkatriinu

Võimas ja üllatav «Salome» Helsingis

Pärast seda, kui need read on ilmunud, saab Helsingi ooperimajas veel kaks korda vaadata Richard Straussi «Salomed». Kui olete käinud vaid Estonias, võib soomlaste «Salome» lavastus mõjuda ilmutuslikuna. Kas ooperit võib lavastada nii, et seda oleks huvitav vaadata? Jah, võib lavastada nii nagu moodsat teatrit, kus lauljatel tuleb näidelda. Mitte lihtsalt vaid mõnes stseenis ka füüsiliselt nii et tükid taga. Siinkirjutaja nähtud etenduses laulis Salome osa venelanna Jelena Stihhina. Tema õlavarrel oli suur sinikas ja selle kõrval veel üks suur punane laik. Sinikad on ebamugav kaasaanne, kui olla lavalises liikumises oskamatu, sest jõudu nii otseses kui ka ülekantus mõttes lavastuses küllaga.