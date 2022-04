Filmiäri suunav Hollywood on segaduses, sest koroonaajal on inimesed kinod unustanud. Hirmus, et investeeringud end ei õigusta, välditakse kõike vähegi originaalset ja korratakse end tõestanud mudeleid. Aga kaua on publik nõus sisuliselt ühte ja sedasama filmi vaatama? Koomiksifilme produtseerivate Marveli ja DCi viimased väljalasked on juba äravahetamiseni sarnased.