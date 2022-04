TMW konverentsi üks peaesinejaid on Islandi muusikalegend

Sigtryggur Baldursson on Islandi muusika ekspordibüroo Island Music tegevdirektor. Väljaspool kodumaad on ta eelkõige tuntud Björki esimese bändi Sugarcubesi asutajaliikme ja trummarina aastatel 1986–1992. Ühtlasi on ta ka plaadifirma Bad Taste (Smekkleysa) kaasomanik. Samuti on ta töötanud palju koos Emiliana Torrini ja teiste Islandi artistidega. Artistina kasutab ta alter ego Bogomil Font - tuntud kui Islandi ainus kalüpso-laulja. Ta on ka mitmeid auhindu võitnud Islandi muusikast rääkiva telesarja «Hljomskalinn» produtsent.