Nõnda sai leiutajast jõhker mõrvar

Isetehtud allveelaev – mis imeriist see veel on? Kes on see leiutaja ja kuhu on kadunud ajakirjanik, kes koos laevaomanikuga sukeldus? Kui Madsenile esitati mõrvasüüdistus, hakkasid uudistemasinad surisema, printima ja klikke tootma. Andke uut infot! Kust saab pildimaterjali ja videot. Nii käib see tänapäeva meediatapeedis. Soengutes ankrud loevad kõige värskemaid nüansse uudistekanalites ning kirjutavad ajakirjanikud üritavad sobitada veebi ja homsesse lehte pealkirjadesse sõna «mõrv».