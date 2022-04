Vene klassikat ei saa ära keelata lihtsalt selle pärast, et riigi eesotsas on hull

Ain Anger oli oma teises Meti rollis, vürst Greminina Tšaikovski «Jevgeni Oneginis» taas mõjuv. (Angeri «debüüt» New Yorgi ooperis oli läinud sügisel, kui ta laulis munk Pimeni rolli Mussorgski «Boriss Godunovis»). See, et vene ooperid Metis jätkuvalt repertuaaris on, on teatridirektori Peter Gelbi sõnul mõistetav. «Me tühistame Putinit, mitte Puškinit,» selgitab ta kohe kavabukleti alguses.