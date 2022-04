Järgmisel nädalal jõuab ekraanidele Elmo Nüganeni lavastatud film «Apteeker Melchior», millele võiks ennustada arvestatavat publikumenu. Aasta jooksul saame näha sama triloogia järgmisi filme, mis hetkel on valmimisjärgus.

Loomulikult õpetab Nüganen jätkuvalt lavakoolis tulevasi näitlejaid ja lavastajaid ning jõudis sel töörohkel ajal tuua Vene Teatris lavale Nikolai Gogoli «Surnud hinged», mis Ukrainas üha võikamalt laamendava Vene sõjamasina möirete taustal paneb küsima: Kes on need tänapäeva surnud hinged?

Pean küsima, milliseks on viimasel ajal kujunenud te suhted kolleegidega Venemaalt? Mängisite aastaid Venemaal teatrilaval, lävisite sealsete kultuuriinimestega. Kuivõrd on sõja tõttu need suhted purunenud?