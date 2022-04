Vaba Lava Ukraina sõjast kõnelevat etendust toetab Kliinik 32

Vaba Lava juhataja Märt Meosi sõnul on tegemist loetud nädalate jooksul valmiva etendusega ja sellise projekti rahastamine ei allu tavaolukorrale. «Seetõttu on ettevõtjate ja kodanikuühiskonna toetus taolise projekti puhul eluliselt vajalik,» ütles Meos.

«See, mida täna kogevad Ukraina inimesed, toob paljude Eesti perekondade jaoks välja valusad mälestused aastakümnete tagant. Meil kõigil oma perekonnas lugusid, mis ootab ees inimesi, kes on sunnitud oma kodukohast lahkuma. Iga perekond teab, milliseks kujunevad inimeste elud, kui inimesed on pidanud põgenema või neid küüditatakse ning ei ole kohta, kuhu koju tagasi pöörduda ka aastakümnete pärast,» ütles Pallase.

«Tunneme sügavat muret Ukrainas toimuva üle. Seetõttu saatsime teele järjekordse annetuse, kuid seekord pidi see olema midagi enamat kui kuulivestide saatmine sõjapiirkonda. Annetada kultuuri toetuseks, mis käsitleb Ukraina teemasid, oli Kliinik 32 osanike ühine otsus – et ettevõtjad ei unustaks vaatamata sõjaõudustele ka kultuuri ja loojate sõnumi tähtsust tänasel keerulisel ajal. Kliinik 32 on valitud Aasta Kultuurisõbraks 2021 – selle tiitli omanikuna oli see meie kohustus,» lisas Pallas.