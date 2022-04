Kuula Pink Floydi uut lugu Ukraina toetuseks!

Toetust avaldaval singlil liituvad David Gilmour’i ja Nick Mason’iga pikaajaline Pink Floyd’i bassimängija Guy Pratt ja klahvpillidel Nitin Sawhney. Vokalistina teeb kaasa Ukraina ansamblist Boombox tuntud muusik Andri Hlõvnjuki. Lugu salvestati 30. märtsil ning vokaali osa pärineb Andri sotsiaalmeedia postitusest, kus võib näha teda Kiievi Sofiyskaya väljakul laulmas. Tegu on folksugemetega lauluga, mis kirjutati Esimese maailmasõja ajal ning mis on viimastel nädalatel üle kogu maailma palju kasutust leidnud.

Gilmour, kelle minia ja lapselapsed on Ukraina päritolu, sõnas, et on kogu perega Ukrainas toimuva osas palju pettumust ja raevu tundnud. Gilmour loodab, et loo ilmumist toetavad inimesed üle kogu maailma, sest ansambli siiras soov on Ukraina humanitaarabi fondide tarbeks rahalisi vahendeid koguda, et võimalikult paljusid inimesi abistada.