Jaak Sooäär tähistab juubelit uhke kontserdiga

Veel samal aastal esineti mitmel festivalil ning aasta hiljem ilmus kvarteti esikalbum «Holy Lake». 2001. aastal sai alguse tihe koostöö Riho Sibula ning Jaak Johansoniga, mille tulemusena ilmus kaks albumit – «Sabaga täht» (2002) ja «Kella tiksumist…» (2004). Mõlemad plaadid on pärjatud aasta etno/folk albumi tiitliga Eesti Muusikaauhindadel.

Kollektiiv tegutses aktiivselt kümmekond aastat ning esines korduvalt ka väljaspool Eestit. Juubilar otsustas oma 50. sünnipäevaks ansambli kokku kutsuda, et panna taas kaunilt kokku kõlama inim-, pilli– ja kuulajate hingekeeled ning mälestada möödunud aastal lahkunud Jaak Johansoni.

Eesti Keelte muusika eripära on suuresti tingitud sellest, et koos mängivad väga erineva taustaga muusikud, kes sujuvas ansamblikoosluses säilitavad siiski igaüks oma isikupära. Tuule Kann ja Pille Karras on tuntud Eesti rahvamuusikamaastikul, Ain Agan ja Jaak Sooäär tegutsevad aktiivselt peamiselt jazzmuusika vallas, Riho Sibulat teatakse eelkõige legendaarse rockansambli Ultima Thule juhina, Jaak Johanson aga oli üks armastatumaid autorilaulu eestvedajaid. Jazzkaare kontsertideks ühineb tema asemel ansambliga helilooja-laulja-kitarrist Vaiko Eplik.