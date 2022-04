Sõjakõmin äratas progesaurused Ukraina toetuseks häält tegema

Kümned ja sajad muusikud kogu maailmas on protestinud selle sõja vastu. Kuid enamasti on see piirdunud suhteliselt üheülbaline nördimus- ja nutulauluga kusagil sotsiaalmeediakontol. Agaramad tulevad välja ka mõne parema enesereklaamiga, näiteks Twisted Sisteri laulja Dee Snider soovitab TS-i laulu «We`re Not Gonna Take It» sõjahüüuna ( ei tea, kuidas innustab hüüatus «Me ei võta seda» lahingus edu saavutama).

Kuid on üks seltskond, kes on läinud kaugemale. Ehk siis teinud lausa muusikat sõja vastu. Need on vanad, esimese põlvkonna Briti progressiivrocki saurused. See on ka loogiline, sest mitmed neist on sündinud vahetult Teise maailmasõja järel või lausa ajal. Ehk siis oma käreduse üles leidnud Joe Bideni eakaaslased. Nemad vähemalt mäletavad, kuidas oli elada puruks pekstud maailmas. Ja neid enam ei häiri ka, et Ukraina suur toetaja on Boris Johnson, keda progressiivne noorsugu tõenäoliselt eriti ei seedi. Eks neid peaministreid ole nähtud kah.