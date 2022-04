HÕFFil pääsevad valla jakuutide õudused

Ida-Siberis asuva Jakuutia ametliku nime Sahha järgi kutsuma hakatud filmitööstus on fenomenaalne – enamasti õhinapõhiselt toodetakse filme kohalikule turule, aga vaatab pool maailma.

Miks, selle üle on palju juureldud.

Ehedus, värskus, siirus, looduslähedus, seotus esivanemate mütoloogilise maailmaga – seda on esile toodud.

«Ma pole näinud ühtki jakuuti, kes ei tegeleks hobi korras loominguga – kes teeb kunsti, kes muusikat, kes käsitööd… Film ühendab seda kõike – sellepärast öeldaksegi naljaga pooleks, et pool Jakuutiat teeb filme ja ülejäänud pool vaatab neid,» ütleb režissöör Mihhail Lukatševski.

«Kopter» Foto: Kaader filmist

Tema film «Kopter» (Бөртөлүөт), mida ka Haapsalus näha saab, on Jakuutia filmikunsti viimaseid edulugusid – eelmisel aastal võitis see terava süžeega draama-ellujäämispõnevik ühel tuntumal Vene filmifestivalil «Kinošokk» neli auhinda, sealhulgas parima filmi ja režii eest.

Noor abielupaar sõidab külla mehe vanematele, kes elavad kaugel põhjas raskesti ligipääsetavas külas. Ootamatult jääb nende laps raskelt haigeks. Külas puuduvad vajalikud ravimid, telefoniside on katkenud ja kevadine suurvesi muutnud teed läbimatuks. Noor isa otsustab iseseisvalt keskusesse minna, et kutsuda appi kopter. Tee sinna on aga pikk ja ohtlik.

Stsenarist ja kaasprodutsent Innokenti Vassiljev-Legentei on öelnud, et seda lugu kirjutama ajendas teda eluline vajadus juhtida tähelepanu kaugetes külades elavate jakuutide olukorrale – sealsete inimeste ainus ühendus keskusega on helikopter, mida tuleb vahel nädalaid oodata.

Filmi võtted algasid juba 2015. aastal, kui Vassiljev-Legentei müüs maha oma auto ja võttis laenu – sellest paraku ei piisanud ja film jäi seisma, kuni Jakuutia filmikunsti arendamiseks loodud fond Cinet Sahhawood eraldas 2020. aastal 500 000 rubla (sõjaeelse kursi järgi umbes 6100 eurot), mis võimaldas alustatu lõpetada.

«Neetud maa. Saatus» Foto: Kaader filmist

Teine Haapsalus näidatav Jakuutia film on õuduslugu «Neetud maa. Saatus» (Сэттээх сир. Ыйаах), mille autorit, matemaatikuharidusega Stepan Burnaševit kutsutakse ka Sahhawoodi Tarantinoks – eelkõige tänu talle ja tema stuudiole Saidam Barõl on Jakuutia žanrifilm nüüdseks omaette kaubamärk.

Moskvas elav jakuuditar Aljona saab kodumaalt telefonikõne, kus teatatakse, et tema ema on juba kolm päeva kadunud. Jakuutiasse naastes selgub, et üks Aljona emale sarnanev naine on sõitnud taksoga kaugesse külla. Kui tütar otsustab minna ema otsima, sekkuvad üleloomulikud jõud.

Burnaševi loomingust on HÕFF varem näidanud õudusfilmi «Kuri vaim».

Lisaks avatakse Haapsalus Jakuutia fotograafi Aleksei Vassiljevi näitus «Sahhawood» – kümme pilti, mis annavad edasi Jakuutia filmikunsti võlu ja valu.

«Oleme Jakuutia filmikunsti arengule juba aastaid kaasa elanud ja see väike fookus on meie kummardus nendele vapratele autoritele, kes olematu eelarve ja käreda pakase kiuste teevad filme, mis on originaalsed ja mõjuvad erakordselt ehedalt, sulatades kokku moodsa ja iidse Jakuutia,» ütles HÕFFi juht Helmut Jänes.

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival leiab tänavu aset 29. aprillist 1. maini.

Festivali avab film-kontsert «Nosferatu 100. Remiks», milles 100-aastaseks saavat tummfilmi helindab ansambel Kriminaalne Elevant eesotsas Kaspar Jancisega.