In Memoriam Enno Mattisen (25.03.1951–10.04.2022)

Alati päikeseline Enno Mattisen oli mees, kes direktori asetäitjana aitas kaasa ENSV Riiklikust Filharmooniast Eesti Kontserdi sünnile. Võttis kaasa kõik selle, mis klassikalise ­muusikaga tegeleval organisatsioonil on ajaloost kaasa võtta, ning jättis maha minevikutaaga, mis plaanimajanduslikult tegutsenud kontserdiorganisatsiooni piiras. Hiljem, aastatel 1993–1999 oli ta Eesti Kontserdi juht. Aastatuhande viimane direktor. Me oleme sulle tänulikud, et oled kõige heitlikumatel aastatel vankrit õiges suunas vedanud, ja ehk ei oleks me täna siin, kus oleme, kui poleks olnud sinu leebet meelekindlust, huumorimeelt ja tasakaalukust.