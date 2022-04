Helen Sildna pälvis auhinna Kesk- ja Ida-Euroopa muusikavaldkonna edendamise eest

Budapest Ritmo programmijuht Balázs Weyer rõhutas auhinda üle andes: «Kui Tallinn Music Week 14 aastat tagasi loodi, ei osanud me arvata, et oleme tunnistajaks hetkele, millest saab pöördepunkt Eesti ja Kesk-Ida-Euroopa regiooni suhetele rahvusvahelise muusikavaldkonnaga. Helen teadis aga täpselt, mida tegi ning tema pühendumus on tänaseks muutnud meie regiooni muusikaelu jäädavalt, kasvatades Tallinn Music Weekist ühe mõjukaima ülemaailmse muusikatööstuse kohtumispaiga, mis on meid kõiki inspireerinud oma uuenduslikkuse, muusikavaliku ning konverentsi mõtte- ja kontaktivahetustega.»

Helen Sildna sõnas auhinda vastu võttes, et on sügavalt liigutatud. «See on suur au. See on minu jaoks ka selge sõnum, et peame koostööd Kesk- ja Ida-Euroopas järgnevatel aastatel veelgi tugevdama. Rahvusvahelistel kohtumispaikadel nagu Budapest Ritmo on kriitiliselt oluline roll meie valdkonna arengus. Väljakutsed meie valdkonnas ja ka ühiskonnas laiemalt, on erakordsed, erakordne on aga ka muusika jõud ühendada ja inspireerida.»