Raadioteatri näitlejapreemia laureaat 2021 on Piret Laurimaa

Piret Laurimaa on Raadioteatriga koostööd teinud juba aastast 1994, preemia on tunnustus ka tema varasematele töödele: osatäitmistele kuuldemängudes „Mitte minu eluajal“, „Valejänes“, „Toomas Nipernaadi talv“, „Palju õnne argipäevaks!“, „Rudolf Allaberdi testament“ ja „Klarissa kirjad“. Piret Laurimaa on isikupäraseid monolooge ja mõttemaailma jaganud ka saates „Sõna on laval“.