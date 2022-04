Algab kolme riigi tuntuimate kandlekuningannade tuur

Sarnaselt kaasesinejatele on ka Eva Väljaots õppinud Sibeliuse Akadeemias Soomes, kus ta hiljuti lõpetas pärimusmuusika ja väikekandle eriala magistriõpingud. Oma muusikat loob ta väikekanneldel, mis on ühed vanimad pillid Eesti ja soome-ugri muusikatraditsioonis. Improvisatsioonilistes palades kohtub iidne moodsaga, olles inspireeritud nii ümbrusest siin ja praegu kui ka ürgsetest muinasjuttudest ja muistsest kandlemuusikast.

Laima Jansone on traditsioonilise Läti kandle tehnika meisterlik valdaja. Ta on avardanud kandlemängutehnikaid ning võtnud omaks ka sellised žanrid nagu etno jazz, ambient ja klassikaline muusika. Vabakutseline Soome kandlemängija ja laulja Maija Pokela on õpetanud erineva suurusega kandleid juba pikki aastaid ja esinenud kodu- ja välismaal. Tema kirg on kasutada kannelt rütmilise instrumendina, mis saadab traditsioonilist tantsumuusikat ja loob erinevaid gruuve.