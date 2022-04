Irina Zahharenkova annab kontserdi Arvo Pärdi Keskuses

Erkki-Sven Tüür on väga hulga aja tagant kirjutanud klaverisonaadi ning klaverile on värskelt kirjutanud ka Toivo Tulev. Lisaks kuuleb Irinat sel korral mängimas ka klavessiini. Krimmis sündinud ja praeguses Eestis väga omanäolise helilooja Galina Grigorjeva klavessiiniteos loob kontrastsete episoodidega muusikalise kaleidoskoobi kuvandi. Tõnu Kõrvitsa uudisteos klavessiinile on inspireeritud Briti kirjaniku D. H. Lawrence’i kuutõusu luulest. Lauri Jõeleht väljendab oma teoses kurbusetunnet, mis ei pruugi olla alati negatiivse loomuga, sest mõnikord võib sellest sündida hoopis inimhinge tema kurbuses lohutav ja trööstiv muusika. Esiettekandele tulevad samuti Michael Buki kaks teost – Etude C major ja Shyness.