Eesti muusika päevad tulevad sel aastal teisiti

Tahaks ju alustada paatoslikult, et aastaring on jälle täis ja aastapäike jälle jõudnud samasse kohta, kus ta varemgi on olnud, ehk 16. aprillil algavad Tallinnas ja Tartus Eesti muusika päevad. Saab kuulata uudismuusika laviini. Toivo Tulev, Ülo Krigul, Galina Grigorjeva, Tõnis Kaumann, Erkki-Sven Tüür, Maria Kõrvits, Tõnu Kõrvits, Märt-Matis Lill jne.