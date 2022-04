Eesti Rahva Muuseumis avatakse Aet Ollisaare vaipade näitus

«Olen mitmes töös kasutanud lapsepõlvekodu katuse puust detaile, mis on näinud päikest ja vihma ligi saja aasta vältel, või joonistanud üles hetked kohtadest, kus ma pole kunagi käinud. Või ikkagi olen käinud, aga ei mäleta enam?

Nii on sündinud ka näitusel eksponeeritud tööde kavandid - teel ühest olekust teise, unes ja ilmsi, mõtte ja unustuse vahel. Kujutluspildid rännakutelt ja isiklikest mälestustest saavad kududes tuttavaks ja omaseks ning teevad ootamise kergemaks. Ootan sind koju,» ütleb Aet Ollisaar näituse saateks.

Aet Ollisaar on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia tekstiilikunsti eriala 1991. aastal. Ta on pikaaegne Kõrgema Kunstikooli Pallas tekstiiliosakonna juhataja ja professor. Alates 1993. aastast kuulub Ollisaar Eesti Kunstnike Liitu ja Eesti Tekstiilikunstnike Liitu ning on alates 2020. aastast Eesti Tekstiilikunstnike Liidu juhataja.