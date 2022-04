KULTUUR ⟩ Eesti viiuldaja maailma tipus

Kui helistan värskele laureaadile intervjuu asjus ja ­küsin, kuidas viimased kaks päeva on möödunud, ütleb ta õnneliku hämmas­tusega: «Mu meil, Messenger ja sõnumid on täis õnnitlusi ja kontserdipakkumisi. See on tohutult südantsoojendav, et mulle nii palju kaasa elatakse! Süda on tänulikkust täis ja tunnen end tõeliselt õnnistatuna!»