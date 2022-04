KULTUUR ⟩ Hirmu anaalsetest kvaliteetidest

Antud arvustuse olin ma toimetajale lubanud tegelikult juba eile saata, aga... see, et ta midagi öelnud pole, tähendab, et tegelikult pole veel midagi katki, ning et kui ma selle nüüd kirja saan, lipsan nagu mesilane ajakirjandusliku etiketi fopaast mööda! Jätan endast normaalse inimese mulje. Niisiis, Marko Mäetamm.