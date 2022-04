Dead Can Dance esineb sügisel Tallinnas

Dead Can Dance kombineerib oma loomingus Euroopa folgi elemente ambient popi ja maailmamuusika biitidega. Nende lood räägivad kadunud ilust, kahetsustest ja kurbusest, inspiratsioonist ja aust ning igavesest püüdlusest tähendusliku eksistentsi poole. Pole kahtlustki, et Cocteau Twinsi kõrval on just Dead Can Dance’i jalajälg indie-muusika arengus ülioluline.

Dead Can Dance’i liikmeteks on unikaalne vokalist, muusik ja helilooja Lisa Gerrard, kelle hääleulatus on kontraaldist metsosopranini ning vokalist ja multiinstrumentalist Brendan Perry. 1981. aastal alustasid nad koostööd Melbourne’is Austraalias kuid kolisid peagi Suurbritanniasse, kus saatis neid laiem tuntus indie-muusika plaadifirma 4AD tiiva all.

Duo omanimeline debüütalbum ilmus 1984. aastal ning tänaseks on albumeid välja antud üheksa. 1996nda aasta plaat “Spiritchaser” on neist tuntuim jõudes ka Billboardi maailmamuusika edetabelis esikohale. Bändi värskeim album hakkas kuju võtma tänu Brendan Perry huvile erinevate Euroopa kevad- ning saagifestivalide ja rituaalide vastu, mille juured seostuvad dionüüsia ja religioossusega.