The Underground Youth esineb reedel Tallinnas

The Underground Youth sai alguse 2008. Aastal Craig Dyeri loomeprojektina, millest on tänaseks välja kasvanud kultusbänd kümne albumiga ning mille kõlapilti saab kirjeldada nii filmiliku helimaastiku kui ka põletava post-pungina. Kümme aastat staaži on bändil võimaldanud endale leida pühendunud ning intensiivse jälgijaskonna, kes ootavad uut loomingut pikisilmi. Suure edu ongi toonud suured ja pikad tuurid nii Euroopas, Aasias kui ka Ameerika Ühendriikides.