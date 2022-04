Dvořáki «Stabat Materi» ettekanded teevad kummarduse Ukraina emadele

Antonín Dvořáki «Stabat Mater» on suurjooneline vokaaloratoriaalne teos, mis kasutab sümfooniaorkestri, võimsa oratooriumikoori ning vokaalsolistide kogu värvipaletti. See on liigutav romantilise helikeelega muusika, loodud sügava isikliku tragöödia valu väljenduses. Teos kannab endas sakraalsete tekstide olemust, on meditatiivne ning aus muusikaline rännak kaotusest ja leinast, vaimse tervenemise emotsionaalsest teekonnast ning vankumatust usust paremale homsele.