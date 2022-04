Vaid jõudsin öelda ma, et armastan...

Kuigi loo keskmes on kahe koolilapseohtu inimese tormiline, ent varjatud armastuslugu, ei mõju «Tavalised inimesed» kordagi lapsikult, frivoolselt või kerglaselt. Suisa vastupidi – «Tavalised inimesed» on aruka dialoogiga ja läbimõeldud, tegelased on viimistletud ning pihutäis toorest, ent maalilist erootikat tuleb kogu komplektile ainult kasuks.