Elus on hetki, mil väljume kontserdi- või teatrisaalist uue inimesena. Kui miski on meid kõnetanud seniolematul moel ja pannud mõtisklema selle üle, mis siis ikkagi on kunsti ülesanne. Iseäranis ajal, mil väärtusi kandvad tugisambad on kõvasti kõikuma löönud.