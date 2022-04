Kultuuri lühiuudised

Vabamus tantsitakse vabaduse poole

30. aprillil toimub Vabamus lastelavastuse «Vabakava» esietendus, mille eesmärk on aidata lastel tunnetada vabadust kõigi oma meeltega. Esialgu on kavas neli tantsuetendust. Lavastuse autori Piret Jaaksi ja lavastaja Tiina Mölderi sõnul tahavad nad lavastusega aidata leida vastuseid küsimustele, mis asi on vabadus, kuidas seda tunnetada ja kuidas sellest lastele rääkida. Autorid jõudsid järeldusele, et lavastuseks tuleb kasutada tervet Vabamut. See tähendab, et lavastus algab väljas, liigub sisse, käib läbi kõik korrused ja laseb vaatajatel terve aja näitlejatega kaasa liikuda. PM