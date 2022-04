Uku Haasma avaldas uue kevadise loo «Liblikatega»

«Keerulistel aegadel on positiivne ellusuhtumine ja tärkav, heatujuline meloodia hädavajalik,» sõnas 27-aastane Eesti muusik Uku Haasma. Tema sõnul on uus singel «Liblikatega» kaasahaarav ning aitab igati oma mõtteid puhastada, mida kindlasti aeg-ajalt teha tasub.

«Tuleb uskuda, et homne päev on päikselisem ja koos ületame väljakutsed ja takistused. Ei tasu pead norgu lasta, teinekord on lahendus veelgi parem,» sõnas Haasma. «Usun, et see emotsioon peegeldub ka laulust.»