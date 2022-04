Esna Galerii tähistab 3. sünnipäeva näitusega «Olemise ilu»

Näituse ühe kuraatori Lilian Bristoli sõnul hakkas Velchinskaya stiliseeritud maakaarte looma just pandeemia ajal, et kustutada oma reisikirge. Kunstniku sõnul sai kõik alguse ammusest soovist teha ise marmorpaberit. «Hakkasin katsetama ja mul õnnestuski läbi proovida nii Itaalia kui ka Jaapani marmorpaberi tehnoloogiad. Jaapani suminagashi tehnika osutus niivõrd sarnaseks geograafiliste kaartide loomisega, et see hakkas tasapisi peaaegu kustutama mu reisikirge,» selgitab Velchinskaya fantaasiakaartide loomise tagamaid.

Lilian Bristoli sõnul on Velchinskaya tikitud taime-, aga ka putukaportreed, mida samuti mitmel pildil võib näha, uskumatult tõetruud ja jalustrabavad. «Nendes on nii palju tähelepanelikkust ja armastust taimede olemuse vastu. Kuna ka minu töö on seotud tikkimisega, siis oskan hinnata seda aega ja pühendumist, mis nendesse portreedesse on sisse voolanud. Need on kui kummardus aeglustumisele ja pühendumisele.»