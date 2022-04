Seejärel oleksin natuke aega vait olnud või niisama tühja-tähja rääkinud ja siis öelnud: «Tegelikult mulle ei meeldi, kuidas kirikupea suhtub geidesse. Mulle ei meeldi, et kirikujuhtide käitumine mõjub mulle ähvardavalt. See on see põhjus, miks ma ei käi kirikus.»