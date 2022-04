Maris Pihlap avaldas uue singli «Take It Away» ja kuulutas välja uue albumi

«Elu on näidanud, et mingite muudatuste, arengute, tugevamaks kasvamisteni on võimalik jõuda ainult läbi valu. See on ainus, mis motiveerib reaalselt enda olukorda muutma, näidates ära need kohad, kuhu me ei taha enam mitte mingi hinna eest tagasi langeda. «Take It Away» on hetkeväljendus sellest kohast, kus oled just oma valust tugevama, targema ja kindlamana välja tulnud,» kommenteerib Maris Pihlap ise.