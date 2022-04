Tallinna Kirjanike Majas esitletakse Julio Cortázari kogumiku tõlget

«Kronoopide ja faamade lood» (tlk Ruth Sepp) on kirjaniku üks legendaarsemaid ja loetumaid teoseid, selle algupärandi ilmumisest täitub tänavu 60 aastat. «Kronoop on joonistus väljaspool raami, luuletus ilma riimita,» on kirjanik ise kunagises intervjuus defineerinud. Kogumikus sisalduvates lühitekstides – nii nagu Cortázari loomingus üldse – on mängulisust, jaburust, fantaasiat ja geniaalsust. Aga ka praktilisi näpunäiteid, näiteks juhtnööre nutmiseks. Või trepist üles minemiseks. Cortázar ei mängi mitte ainult reaalsuse ja tõelusega, vaid samuti keele ja struktuuriga, kindlasti aga ka lugeja ja vaese tõlkijaga. Seega on tema loomingu vahendamine ilmselt tavapärasest nõudlikum ja pöörasem, teinekord intrigeerivgi ettevõtmine.