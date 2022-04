Theatrumis esietendub Maarja Kangro «Klaaslapse» ainetel valminud muusikalavastus

«Kui 2019. aasta kevadsuvel «Klaaslast» lugesin, tekkis kohe äratundmine, et see aines peaks jõudma muusikateatrisse. Kohtumine helilooja Tatjana Kozlova-Johannesega kannustas eemalduma romaani konkreetsest sündmustikust ning tõstma kõike abstraktsemale, üldinimlikule tasandile. Saime aru, et loome teost l e i n a s t kui niisugusest. Samas kiirustas maailm koroonapalavikku ning meie ettevõtmine liikus edasi kiira-käära, teosammul. Alles produtsent Svea Ideon-Marksi liitumisega sai kõik kindlama suuna ning Theatrum ja Eesti Muusika Päevad võtsid meid oma tiiva alla. Nüüd näeme, et oleme ajaloole järele jõudnud või tema meile ning meie teema – üksikisiku kaotus ja katastroof – peaks olema mõistetav kõigile. Külmavärinaid tekitav aktuaalsus,» sõnab lavastaja Liis Kolle.