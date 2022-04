Ansamblilt Külmking ilmus uus singel

Kuigi bändile karakteristlik eesti keele ja modernse metali kombinatsioon pole kuskile kadunud, on uues loos selgelt tunda, et võrreldes varem avaldatuga on loomes toimunud muutused.

Seekord räägib Külmking loo ühest võimsast tegelasest nimega Vägine, kes on sündinud siia, et luua kord hukule määratud maailma ning ehitada see üles reeglite põhjal, mis on kasulik eelkõige neile, kes elavad elu enda järgi.