Kadriorus hakkab kõlama ukraina heliloojate liigutav muusika

«Ukraina heliloojate muusika on meie kontserdilavadel ebaõiglaselt harv külaline. Seetõttu on Lossimuusikal erakordne võimalus seda lünka täita ja tuua kuulajate ette XX sajandi ühe juhtiva ukraina helilooja Boris Ljatošinski 1922. aastal loodud meisterlik Keelpillikvartett nr 2. On raske ette kujutada praegusest sobivamat hetke Dmitri Šostakovitši meistriteose – Keelpillikvarteti nr 8 ettekandmiseks.