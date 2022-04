Sveta baari uut peosarja alustab tõusev muusikatäht

Frankfurdist pärit LUZ1E muusikamaitset iseloomustavad rohmakad trummid. Tema huvi elektroonilise muusika vastu sai alguse varasest house’ist ning inspireerituna Detroiti, Chicago, New Yorgi ja Suurbritannia tantsumuusikast valib ja tõlgendab ta helisid eklektiliselt, põimides tumedat elektrot tehno, bassi ja breakiga.

LUZ1E produktsioone on avaldanud plaadifirmad nagu Lobster Theremin, Shall Not Fade, International Chrome ja Voitax. Eestis astub ta üles esmakordselt.