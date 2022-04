Tallinnas esineb reedel Soome meloodilise death-metali hiid!

Oma kompromissitu suhtumise ja tõsise tööga end rahvusvahelisele metal-skeenesse murdnud Insomnium andis 17. septembril 2021 välja oma uusima EP «Argent Moon». Ansambli viimane album, 2019. aasta oktoobris ilmunud «Heart Like a Grave», vallutas Soome albumite edetabeli tipu ja pääses ka Saksamaal Top 10 nimekirja.

«Lõpuks saab jälle mängida, tuju on laes ja saalid loodetavasti täis. Isegi väike õnnepisar võib üle hevimehe karvase põse veereda. Nii et loodame koos Trollidega igas neemenukas korralikult möllata!» on Insomniumi laulja ja bassimees Niilo Sevänen lootusrikas.