Arvo Pärdi Keskuses saab kogeda Eesti muusikaajalugu läbi sajandite

«Mida siinmail on lauldud, kelle pilli järgi tantsitud? Mis on täiesti meie oma, mis võõras, mis üleilmne? Mida on siia toodud, mida laia maailma viidud?» kirjeldab Riina Roose lavastuse ees seisvaid küsimusi. Kavas on nii a cappella laulmist kui ka pillilugusid, tantsu ja tralli, ütlemisi ja jutlemisi. «Need on killud kirevast muusikaajaloo mosaiigist, üks pilguheit.»