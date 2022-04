Irja Tähismaa avaldas Portugalis ingliskeelse romaani

Tähismaa hakkas romaani kirjutama juba kümme aastat tagasi ning see sai valmis 2019. aasta suvel Hispaanias. Teose peategelaseks on 45-aastane Portugali ühe ministeeriumi arvutite osakonna juhataja João G, kelle unistuseks on leida endale nö Balti pruut. Kuna ta on kuulnud, et maailma kõige ilusamad naised elavad Eestis, siis otsustab ta oma kahe sõbra Tozé ning Frediga Eestisse sõita, aimamata, et Eestis on samal ajal käimas massirahutused.